L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le principali trattative del giorno in Serie C: “L’Avellino ha concluso l’acquisto del difensore Francesco Bertolo (20) del Picerno, ex Potenza e Siracusa. Sfumato il 24enne portiere lituano Marius Adamonis della Lazio ma in forza al Catanzaro, attraverso gli ottimi rapporti con il ds Enzo De Vito, attualmente vice di Faggiano al Parma, l’Avellino ha praticamente concluso l’accordo per il portiere Andrea Dini (24) del Parma e attualmente in prestito al Trapani. La Sicula Leonzio ha ingaggiato l’attaccante Emanuele Catania, 38 anni, proveniente dal Catania e titolare di un curriculum rilevante, per via delle oltre 460 presenze e una sessantina di gol tra lo stesso Catania nonché Acireale, Akragas, Siracusa, Cosenza, Paternò, Tivoli, Igea Virtus, Taranto, Andria, Potenza, Nocerina, Avellino e Sorrento. Si è aggregato con il Teramo il 25enne centrocampista Emanuele Ferraioli, ex San Nicolò, che sogna di tornare a giocare con la squadra della sua città. Per quanto riguarda il ruolo di terzino, il nome nuovo è quello di Sergio Contessa, classe ‘90, della FeralpiSalò. La società conta di cedere almeno tre giocatori.

ALTRE TRATTATIVE. La Virtus Francavilla è a un passo dall’accordo con Edgaras Dubickas (21), in prestito dal Lecce. Per la difesa piace Federico Valietti (20), in uscita dall’Entella e prossimo al ritorno al Genoa. La Fermana ha ceduto in prestito il centravanti Alessio Nepi (18) alla Jesina, formazione che milita nel girone F di Serie D, e (sempre in prestito) il centrocampista Biagio Miceli (19) al Potenza Picena (Promozione). Ai titoli di coda anche l’avventura ferma na di Pasquale Tedone (20) che sarà restituito alla Pro Vercelli da dove era stato preso in prestito. In lavorazione anche un maxi scambio con il Carpi, dove dovrebbero tornare Mattia Soragna (19), Michael Venturi (21), Giorgio Mantini (22) e Filippo Bellini (21), mentre potrebbero fare il percorso inverso Gabriele Zerbo (25), Gianluca Clemente (23) e Roberto Grieco (22). Il club gialloblù sembra, inoltre, molto interessato al centrocampista dell’Albinoleffe Francesco Agnello (27), anche se ci sarebbe da vincere la concorrenza di Gubbio e Sudtirol. Arriva dalla Lituania il primo rinforzo per il centrocampo del Gubbio: si tratta di Linas Megelaitis (22), esterno in uscita dalla Sicula Leonzio, già allenato da Torrente lo scorso anno. Lorenzo Sorrentino (25), ormai fuori dal progetto tecnico, è vicino all’accordo con il Renate. Oltre a Giuseppe Fella (27) del Monopoli, 12 gol nelle prime 17 giornate, e Lorenzo Rosseti (26) dell’Ascoli, in avanti il diesse della Ternana Leone ha sondato il terreno per Franco Ferrari (25), italo-argentino di proprietà del Napoli, prossimo a lasciare Bari. Sulle sue tracce anche il Piacenza. Antony Iannarilli (30) è vicino al ritorno alla Viterbese”.