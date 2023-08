L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta un’intervista a Hubner il quale si sofferma su Coda e il campionato di B.

Hubner, come giudica la coppia di vichinghi del Venezia, Gytkjaer-Pohjanpalo? «Io penso che possano integrarsi bene e abbiano potenzialità, ma il loro successo come tandem non dipenderà esclusivamente da loro due. Come per tutti gli attaccanti, serviranno rifornimenti adeguati».

Quanto perde il Bari lasciando partire Cheddira? «Un giocatore così ha un peso non indifferente: fa paura, per esperienza e fiuto del gol. La squadra troverà il modo di sopperire, ma certo bisognerà porsi il problema di sostituire un centravanti che vale parecchio».

Coda, Iemmello, Brunori: chi inciderà di più? «La Serie A è molto diversa dalla B e chi in A deve sudare in B può essere decisivo. Coda, pr esempio, ha tutto per fare la differenza in B. Lo ha già dimostrato e può ancora farlo».