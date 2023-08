L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul futuro dell’ex rosa Nestorovski.

Cosenza molto attivo: Marras è ufficiale, firma fino al 2025: l’esterno torna al Cosenza dopo la mezza stagione a Bari. per la punta rimane viva l’ipotesi Di Carmine ma il d.s. Gemmi lavora all’idea Nestorovski, svincolato dall’Udinese, sui cui però si butta anche la Ternana che intanto ha chiuso per il centrocampista del Sassuolo Marginean (l’anno scorso a Novara) e per Pyyhtia mezzala del Bologna. Ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Pettinari alla Reggiana dalla Ternana. Il Lecco conferma l’ingaggio di Tonkareng, Sersanti è a un passo.