L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara di oggi tra Cagliari e Palermo e sul modulo di Corini.

Nasce ufficialmente stasera con la prima partita di Coppe Italia a Cagliari il nuovo Palermo, la squadra che nell’immaginario dei propri fans e negli auspici della proprietà dorrebbe lottare per la promozione in A dopo un anno di «assestamento» nella categoria. Nasce all’insegna della fiducia dopo l’ultimo test amichevole vinto contro il Trento. ma anche con la consapevotezza che qualcosa dovrà ancora essere fatto prima della chiusura delle liste (1 settembre).

Qualcosa di non secondaria importanza perché c’è qualche ruolo ancora scoperto nello scacchiere di Corini. Intanto sulla linea difensiva a sinistra, oggi sulla fascia mancina con l’infortunio di Aurelio potrebbe giocare ancora una volta Ceccaroni che è principalmente un centrale; ma anche in avanti, dove Brunori per il secondo anno di fila è l’unico giocatore che offre precise garanzie.

Niente da dire sul valore e sull’impegno di Soleri, più volte protagonista di reti prodigiose; di Mancuso (che oggi dovrebbe giocare largo a sinistra dopo l’infortunio alla caviglia) sappiamo poco, ha trascorsi importanti ma non si può dire che a Como abbia incantato. Insomma, ci sembra che al reparto manchi qualcosa per essere considerato di prima fascia da stasera ne sapremo di più.

Il calcio di agosto racconta spesso bugie perché le gambe sono pesanti per i carichi di lavoro e come abbiamo detto le liste di trasferimenti sono ancora aperte ma contro questo Cagliari neopromosso in Serie A che ha cambiato poco e che ha perso per infortunio il suo bomber Lapadula potremo cominciare a capire che stagione ci aspetta. Lo capiremo intanto dalla tenuta della difesa. Con Lucioni e Ceccaroni il salto di qualità è stato innegabile, ma la mancanza di un esterno obbligherà appunto l’ex del Lecce a giocare nuovamente a sinistra e al centro Marconi sembra favorito su Nedelcearu. Una valutazione definitiva sarà possibile quando centralmente sarà schierata la coppia Lucioni-Ceccaroni.