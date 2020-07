L’edizione odierna della “Gazzetta dello sport” parla dell’inizio della serie A che adesso rischia di non partire il 12 settembre.

Tre ipotesi: dal 12 settembre (data che comunque piace a diversi club, Juve in testa, e che permetterebbe alla A di allinearsi agli altri grandi tornei europei) si passerebbe al via il 19 (la data più probabile) o il 26 dello stesso mese. I club sono ancora divisi. La stagione deve finire entro la data ultima del 23 maggio. Anzi, la Federcalcio chiede di concludere il 16 per aiutare la preparazione della Nazionale di Mancini per l’Europeo.