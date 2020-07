L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della storia dell’ormai ex capitano della Reggiana, Spanò, che ha deciso di lasciare il calcio per studiare a soli 26 anni. Il piano del club era pronto: tre anni di contratto a 95mila euro netti all’anno, con eventuali bonus da concordare e che non sarebbero mancati.