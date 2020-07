L’edizione odierna di “Repubblica” parla della situazione legata ai migranti e al Coronavirus. I porti siciliani sono sguarniti. E non per controllare gli arrivi dei migranti ma per garantire la sicurezza dei viaggiatori che si imbarcano su navi e aliscafi – scrive il quotidiano -.

Le forze dell’ordine e il personale dell’Usmaf, l’ufficio di sanità marittima, non bastano per far rispettare le norme anti- Covid, così tutto è demandato alle compagnie. Intanto c’è una crescita dei contagi: oltre a 28 migranti in quarantena a Porto Empedocle, ieri il bollettino ha registrato altri undici nuovi positivi. Una è palermitana: una donna di 26 anni, che lavora in un negozio di animali e si è presentata al pronto soccorso con i sintomi del virus. Per una sua collega ieri sera è già arrivato il verdetto: positiva.