L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della pazza idea Messi per l’Inter. La condizione imprescindibile – scrive il quotidiano -, è che Messi decida di interrompere il suo rapporto con il Barcellona. Ecco perché non è giusto pensare a una cifra del cartellino. Suning avrebbe il pieno diritto di iscriversi alla corsa. Anche a fronte di un impegno da 260 milioni di euro lordi (grazie al Decreto Crescita) in quattro anni, tenendo in considerazione uno stipendio da 50 milioni netti.

Inutile anche solo ricordare come Messi, con CR7, sia un brand di valore mondiale. Suning ha voglia di conquistare l’Europa: l’impegno sul nuovo stadio di Milano è un ulteriore indizio.