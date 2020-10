L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul rinvio di Genoa-Torino. La Serie A si è data una nuova regola: nel caso in cui si verificassero più di dieci contagi in una settimana,la società avrà diritto a chiedere il rinvio della gara di campionato. Ogni club potrà chiederlo solo una volta in tutto il campionato. Alla norma Uefa è stata aggiunta un’unica deroga, quella che ha permesso il rinvio (a data da destinarsi) di Genoa-Torino inizialmente in programma per domani alle 18 a Marassi. In Coppa Italia, la possibilità di spostare una partita vale solo per semifinali e finale.