L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Beppe Scienza, allenatore del Monopoli:

«Quando giocavo nella Reggiana e facevo la storia di quel club, certi personaggi che a fine partita hanno offeso la mia squadra erano ancora nella culla a succhiarsi il dito! Possono offendere me, non il Monopoli. E, poi, è vero, siamo veramente forti, abbiamo qualcosa che altre squadre non hanno, cuore e appartenenza a questa maglia sono encomiabili». Il giovanissimo Pozzer: «Qui ci darò dentro da matti, ho trovato la squadra che potrà essere la mia vetrina. La B? Magari, sarebbe il passaggio obbligato per puntare ad una carriera da A. Il sogno? Giocare un giorno in Champions League».