L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Trapani. E’ corsa contro il tempo per evitare la radiazione. Ieri si è aggiunto il deferimento da parte della Procura federale per la violazione del protocollo anti Covid-19. Nessuna cessione al Comitato “C’è chi il Trapani lo ama”. Adesso Pellino chiede aiuto: «Devo pensare a salvare il Trapani facendolo scendere in campo a Catanzaro. L’allenatore Di Donato è già in viaggio». «Ma io non ho dato nessuna disponibilità – ha replicato Di Donato, esonerato da Pellino al suo arrivo a Trapani – Voglio valutare se ci sono le condizioni sanitarie ed organizzative idonee per poter lavorare».