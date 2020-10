Cosimo De Roberto, ex direttore dei cimiteri di Palermo, è stato arrestato. Questo quanto riportato da “Gds.it”. E’ accusato di corruzione e concussione e adesso si trova ai domiciliari. Dietro il pagamento di somme di denaro non dovute (fino ad 800 euro), si adoperava per reperire illecitamente delle sistemazioni per le sepolture.