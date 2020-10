L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative in Serie C. La Juve Stabia ha ingaggiato il centrocampista Andrea Vallocchia dall’Olbia. La Casertana ha ufficializzato il difensore Konate. Alla Paganese Cesaretti e Mendicino. Il Catanzaro sta per definire l’arrivo di Altobelli, mentre la Ternana quello di Raicevic.