L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul Catania. Tacopina è sempre vicino al club. Nelle prossime ore potrebbe esserci un’accelerata nella trattativa fra Sigi e il magnate italo-americano. Il problema potrebbe sorgere sulle quote da possedere: Tacopina vorrebbe avere potere decisionale, mentre in Sigi lo vedono come uno dei tanti soci.