L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma su Michele Somma, nuovo difensore del Palermo. Singolare la sua storia: torna in Italia e affronta subito il Potenza allenato dal padre Mario. La società rosanero crede tanto in lui, considerando l’ingaggio triennale. Boscaglia potrebbe lanciarlo titolare sulla destra a causa dell’assenza di alternative in tal senso.