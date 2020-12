L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul caso Lazio.

Nuove attenzioni sul Boeing 737/300 utilizzato per le trasferte, tornano in primo piano per le vicende giudiziarie che riguardano i suoi proprietari: la Lazio ha stipulato un contratto di comodato d’uso con la compagnia bulgara Tayaranjet, che rientra nelle attività della famiglia Di Grandi, legata alla sua base operativa in Sicilia, a Modica.





A Catania le indagini si sono sviluppate verso la decozione di molte delle 200 società che risultano collegate alla famiglia anche attraverso l’impresa Mosteel. La Procura di Brescia sta indagando sulla Bredina, una delle varie società siderurgiche collegate al gruppo della famiglia.