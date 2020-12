L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul caso relativo alla cittadinanza italiana di Luis Suarez.

L’ordinanza permette di ricostruire la lista degli aiuti che gli indagati hanno organizzato per il campione. In particolare, la sudditanza verso Suarez e la Juventus, Paratici su tutti, è l’atmosfera che fa da sfondo agli eventi di settembre. La sessione di esami di giovedì 17 non era in programma: è stata creata per Suarez.





Spina lo spiega a Olivieri il 10 settembre: «Sono 5 prove, io gli do i testi di tutte e lui se le impara lo supera».