L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Scende sotto l’1 l’Rt (0,91 in media nazionale). Sono otto le regioni e una la provincia autonoma che da domani cambiano colore: Toscana, Valle d’Aosta, Campania e provincia autonoma di Bolzano passano da

rosso ad arancione, mentre vanno in giallo Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Puglia e Umbria. Resta in rosso solo l’Abruzzo. In arancione rimane la Lombardia.





I contagi, però, sono in salita. Sono 814 i morti registrati secondo il bollettino di ieri.