L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Monopoli.

Il pareggio incassato contro il Bisceglie non è stato digerito dall’ambiente biancoverde. «Pazzesco, non è commentabile un risultato maturato in

quella maniera. Il rigore? Guai a chi si permette a prendersela con il direttore di gara: ha fischiato un penalty che ci stava tutto e che abbiamo meritato di subire per la nostra ingenuità nelle battute finali», ha detto

Scienza.





Adesso testa al blasonato Palermo. Oggi seduta di allenamento prima della partenza verso il capoluogo siciliano.