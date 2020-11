L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Catania.

La difesa è una continua incognita per via del prolungato stop di Tonucci.





Nel finale di partite contro la Turris, il Catania ha ripescato Mario Noce. Probabile la sua conferma ad Avellino «Sono felice per questo ritorno

in campo inatteso. Mi sono sempre fatto trovare pronto – ha ammesso – e speravo di tornare prima o poi in campo per aiutare i miei compagni. Il Catania è la squadra della mia città».