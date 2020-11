L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla situazione di Massimo Ferrero e della Sampdoria.

Il presidente blucerchiato a inizio settimana ha presentato presso il Tribunale di Roma la domanda di concordato preventivo per alcuni rami in perdita delle sue aziende. Il club non è coinvolto, ma rappresenta una sorta di valore messo come garanzia dell’operazione se nei prossimi trenta mesi non dovessero essere coperti i creditori.





L’eventuale cessione della società sarebbe funzionale alla risoluzione dei problemi legati alle società Eleven Finance e Farvem.