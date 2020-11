L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Nel periodo delle festività gli spostamenti tra regioni saranno vietati, anche in fascia gialla. Le scuole superiori torneranno in presenza soltanto dopo il 7 gennaio. Lombardia e Piemonte potranno lasciare la zona rossa per quella arancione.





Se prima delle festività tutta Italia sarà nella fascia di rischio più bassa, dalle aree gialle ci si potrà trasferire nelle seconde case, anche in un comune diverso da quello di residenza: senza però superare i confini regionali. In fascia arancione o rossa il trasferimento fuori dal proprio comune non è consentito.

Ristoranti e negozi: l’idea è che debbano chiude alle 18 anche durante le feste. Ma le Regioni protestano.