L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Vincenzo Sarno, fantasista del Catania: «Guardiamo al Catania e al cammino che potrà effettuare. Ora è arrivato il momento di agire e vincere quante più partite possibile.. Quando arriveranno le partite di campionato più importanti sarà primavera, i campi saranno meno allentati e Sarno sarà molto più in forma fisica. Ci interessa vincere il più possibile. A Lanciano vinsi i play-off dopo una rimonta clamorosa. Arrivammo ad acciuffare l’ultimo posto utile per gli spareggi, poi non ci fermò nessuno. In finale battemmo anche un super Trapani. Un ricordo che mi è rimasto nel cuore, ma che quest’anno potrebbe anche ripetersi. Serve la giusta mentalità, accoppiata ad uno stato di forma fisico eccellente nei momenti decisivi».