L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle prestazioni di Manuel Peretti, difensore del Palermo. Under solo all’anagrafe, ma sembra un giocatore già navigato. La statistica dice che se è tra i titolari i rosanero non prendono gol e vincono 1-0. Una strada coincidenza che si è ripetuta contro Acr Messina, Castrovillari e Roccella. Se confermasse il trend positivo, è probabile che Pergolizzi non se ne privi più per tutta la stagione. Centrale, ma all’occorrenza anche terzino, il classe 2000 ha dato impermeabilità al reparto arretrato con la solita prova di sostanza. Peretti dove lo metti sta e normalizza l’urgenza. Per un ragazzo che nelle giovanili del Verona aveva cominciato come attaccante, non è male. I suoi compagni lo chiamavano Apache, come Tevez, a lui però, adesso piace ispirarsi a Piquè. Peretti, oltre ad avere la Serie C nel mirino, ha già deciso che il suo futuro sarà restare in Sicilia anche il prossimo anno.