L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’avventura di Massimo Ferrero alla Sampdoria, che potrebbe giungere ai titoli di coda. Una decisione che potrebbe essere presa in seguito ai problemi finanziari di alcune sue società legate al ramo cinematografico, che presentano esposizioni debitorie milionarie. Dall’altra parte c’è la Eleven Finance, a cui fa riferimento gran parte della cifra (121 milioni) iscritta a passivo. Di questi, 95 provengono dall’acquisizione del gruppo Cecchi Gori: avviata con un debito bancario di circa 20 milioni e uno tributario di circa 15. La crisi del settore non ha permesso a Ferrero di onorarlo e questo (al mancato pagamento della prima rata) è salito automaticamente a 30, e poi a 75 con la seconda: tutto in appena sei mesi. Per sanare la situazione il presidente deve vendere le aziende sane, come il club blucerchiato, che pure a fine 2019 farà registrare un attivo. Tuttavia, Ferrero potrebbe anche mettere in vendita tutti i suoi immobili romani. L’operazione richiede tempo ed è dunque più agevole cercare un compratore per la Samp.