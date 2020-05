Il Palermo è quasi certo della promozione in Lega Pro, manca solo l’ufficialità, ma i rosa già possono programmare la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport”, martedì è in programma un Cda nel quale verrà anche fissato il budget per la prossima stagione, poi verrà affrontato il nodo allenatore con un incontro con Pergolizzi: le strade sono destinate a dividersi.