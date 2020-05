Manca la ratifica del Consiglio federale, ma adesso lo champagne può essere stappato. Il Direttivo della Lnd ha promosso a tavolino in C le 9 capolista della Serie D e tra queste ci sono due piazze storiche che potranno rivedere il professionismo. Il Palermo finalmente ritorna tra i professionisti, l’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione. Grazie al duo Mirri- Di Piazza l’obiettivo è stato raggiunto, un obiettivo mai messo in discussione in virtù del primato in classifica nel girone I fin dalla prima giornata. Una cavalcata che ha risvegliato il sentimento popolare di una piazza da anni demoralizzata, in grado di produrre ogni domenica al Barbera una media di 15 mila spettatori sulla scorta di oltre 10 mila abbonati. E’ il risultato di una squadra costruita la scorsa estate in appena un mese dall’a.d. Sagramola e dal d.s. Castagnini e che il tecnico Pergolizzi ha saputo sfruttare con merito in tutte le sue potenzialità. Il presidente Dario Mirri, però, frena gli entusiasmi: «Diciamo che abbiamo vinto il campionato, ma aspettiamo l’ufficialità della promozione. Il campionato è stato vinto da una squadra vera che si è messa sulle spalle il desiderio di una città di scappare via dall’affronto della quarta serie. Una responsabilità che si è assunta sin dalla prima giornata giocando sempre da gruppo unito, dal tecnico, agli under agli over e da tutto lo staff. Mi dispiace che non si potrà festeggiare con i tifosi dopo tante pene. Il nostro programma continua, dallo stadio, al centro sportivo, per vincere di nuovo, ma abbiamo bisogno ancora di più dei nostri tifosi perché si salirà di un gradino e sarà ancora più difficile».