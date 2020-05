La Serie C appesa tra un presente incerto e un futuro ancora di più. Ancora molti dubbi sulla possibile ripartenza del campionato di Lega Pro, il Piacenza è contrario alla ripresa, l’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione. «Non avremmo comunque difficoltà – dice il d.g. Marco Scianò – a mandare in campo una squadra competitiva per i suoi obiettivi, i nostri veri problemi sono quelli di natura logistica e organizzativa, i protocolli inapplicabili per primi». Il problema sorgerebbe anche dal punto di vista dell’organico, visto che molti giocatori hanno firmato la risoluzione del contratto. Il primo è stato il d.s. Luca Matteassi,che ha lasciato dopo tre stagioni, per continuare con Arnaldo Franzini, l’allenatore che ha preso la squadra in D e l’ha portato a meno di un passo dalla B. Poi è toccato al nocciolo della squadra: Pergreffi e Milesi, i difensori centrali titolari; Della Latta, centrocampista seguito dal dal Bari a gennaio; il mediano Marotta e il trequartista Cattaneo. Infine l’attaccante Sestu, al quale è stato proposto un nuovo contratto per una sola stagione, deve dare una risposta. In rosa ci sono ancora Paponi, capocannoniere del girone, e Corradi, centrocampista avanzato, ma il primo è a un passo dalla risoluzione e il secondo non ha ancora trovato un accordo?