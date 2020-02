L’edizione odierna della “Gazzeteta dello Sport” parla dei dubbi di Pergolizzi, tecnico del Palermo, in vista della gara di oggi contro la Cittanovese. Si proseguirà con il 3-4-4 ma l’unico dubbio riguarda il ’99: tra Ambro e Vaccaro ne giocherà uno solo. Se sarà scelto il centrocampista allo Martinelli giocherà sulla fascia sinistra, mentre se andrà in campo Vaccaro, allora il vice-capitano rosanero giocherà al fianco di Martin in mezzo, con Langella a destra. In difesa quasi certamente ci sarà Accardi con Peretti e Lancini. In avanti Felici-Sforzini-Floriano.