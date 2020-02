L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le parole di Ferraro, tecnico della Cittanovese, che oggi proverà a fermare il Palermo. «Sarà un grande evento non solo per Cittanova, ma per tutto il comprensorio e di questo siamo consapevoli. Quindi – chiosa Ferraro -,sono certo che vedremo in campo un collettivo voglioso e determinato. Di fronte avremo la prima della classe, una squadra potenzialmente imbattibile e dalla storia straordinaria. Per ottenere un risultato positivo sarà necessario alzare l’asticella della qualità e della convinzione. Se concediamo certi errori ad un avversario come il Palermo non avremo alcuna chance»