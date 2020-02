L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della forza del Palermo in trasferta. Oggi pomeriggio i rosanero a Cittanova contro la Cittanovese cercheranno la nona vittoria esterna della stagione. Nessuno finora ha fatto meglio se si guardano tutti i gironi della serie D. La squadra di Pergolizzi è imbattuta e ha la media punti più alta in trasferta oltre alla difesa meno perforata in assoluto. I n trasferta il Palermo ha vinto 8 volte su 10 pareggiando solo contro Palmese e San Tommaso. Solo una squadra ha vinto più del Palermo, il Campodarsego, che ha già archiviato 9 trasferte vinte. Come il Palermo sono imbattute in trasferta anche il Mantova (capolista del Girone D) e la Turris (in testa al Girone G), ma nessuna delle 2 ha vinto tanto quanto i rosanero. Il Mantova ha fatto registrare finora 6 successi e altrettanti pareggi, la Turris 7 vittorie e 4 pareggi. Con i soli due gol subiti in trasferta invece, il Palermo registra un record nazionale, volendo allargare il discorso anche ai campionati professionistici. In questa special eclassifica, tra le 130 squadre di Serie D, dietro al Palermo ci sono Sorrento e Foggia (con 5 gol al passivo fuori casa) e poi Savoia e Bitonto (6).