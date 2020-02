L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla delle possibili scelte in attacco di Pergolizzi per il match di oggi contro la Cittanovese. Il tridente d’attacco sarà ancora una volta composto da Felici, Sforzini e Floriano, mentre Ficarrotta partirà ancora dalla panchina. Silipo però, potrebbe anche essere la carta a sorpresa del tecnico. Intanto prima convocazione per l’attaccante Lucca. Calcio d’inizio alle ore 15.