L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle possibili scelte del tecnico Pergolizzi in vista della sfida col Biancavilla. L’intenzione del tecnico sembra riproporre il 4-3-3, anche a causa della squalifica di Lancini. Nelle ultime settimane però, pur iniziando con 3 difensori, l’andamento delle gare ha indotto l’allenatore a cambiare a partita in corso. Una scelta azzeccata che ha permesso alla squadra di guadagnare terreno contro FC Messina e Cittanovese. Questa volta, Vaccaro potrebbe essere l’ago della bilancia per cambiare modulo. In casa, per altro, il Palermo ultimamente ha subito pochissimo: l’ultima rete incassata da Pelagotti al “Barbera” risale alla prima del girone di ritorno, contro il Marsala, quando Balistreri trasformò il rigore del momentaneo 1-1.