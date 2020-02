L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Biancavilla. Sfida speciale per la presenza di Giuseppe Mascara, che per tanti anni ha fatto male ai rosanero. Per l’ex attaccante il Palermo è stato la seconda vittima preferita, alla quale ha segnato ben 5 gol. Memorabile quello da centrocampo realizzato in un derby al “Barbera”. All’andata esordio amaro sulla panchina etnea, con il Palermo capace di ribaltare il vantaggio iniziale. Domani, però, i catanesi tenteranno un nuovo colpaccio a Palermo, dopo quello di inizio stagione in Coppa Italia.