L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sullo “scivolone” di Buffon. Giovedì sera a San Siro, dopo l’andata della semifinale di coppa Italia, si è intrattenuto con i tifosi per firmare qualche autografo. A uno di loro, dai tratti asiatici, il portierone ha riservato una battutina infelice: «Attento al Corona eh, ti guardo!». E poi un «Ca..o sei di Wuhan?» con riferimento alla città da cui ha avuto origine il virus, che sta terrorizzando il mondo. Attorno tante risate, quasi a sottolineare l’atmosfera goliardica, ma in un momento purtroppo particolarmente delicato. Sui social molti hanno criticato l’ex campione del mondo per aver scherzato su un argomento decisamente complesso.