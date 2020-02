L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul numero di biglietti venduti per la sfida col Biancavilla. Il primato da battere nel 2020 è quello dei 17 mila spettatori contro l’FC Messina e, in base all’andamento della prevendita in vista del match col Biancavilla, sembra un obiettivo alla portata. Sono circa 2.500 i biglietti venduti finora per la sfida di domani e ciò lascia pensare che ci sia una cornice di pubblico simile a quella ammirata 13 giorni fa. Per info relative all’acquisto dei tagliandi CLICCA QUI.