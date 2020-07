L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della questione Barbera.

Alla fine il sindaco Leoluca Orlando – scrive il quotidiano – ha dovuto prendere carta e penna e firmare il via libera al Palermo per utilizzare lo stadio Barbera. Questo fa capire che nell’incontro di ieri tra Orlando, il presidente del Palermo Mirri e l’amministratore delegato Sagramola non si è arrivati a un accordo definitivo sulla convenzione inerente l’uso dell’impianto.