L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della questione allenatore per il Palermo. Bisognerà attendere la fine del torneo di Serie B questa settimana – scrive il quotidiano -. Boscaglia ha un contratto un contratto fino al 2021 con l’Entella che sembra difficile da smontare. Anche perché Sagramola e Castagnini propongono un anno soltanto, magari con un’opzione per l’anno successivo. Boscaglia e Vivarini – scrive inoltre il quotidiano – sembrerebbero fuori budget per il Palermo. La strategia è sperare che la società di appartenenza liberi con un grosso incentivo all’esodo il tecnico in questione, per poi coprire la differenza del totale.