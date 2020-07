L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della questione iscrizione in seri C per il Catania. La data è quella del 5 agosto

e la nuova società deve reperire una somma importante (oltre

2 milioni di euro) altrimenti tutto diventerebbe inutile. Ci

sono timori com’è quasi logico che sia visto – scrive il quotidiano – l’ammontare della spesa e il tempo a questo punto

limitatissimo.