L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su Pelagotti. L’estremo difensore rosanero è tornato in città per un evento in una scuola calcio di portieri, ma ne ha approfittato per fare il punto riguardo alla situazione dei rinnovi, ricevendo rassicurazioni dai dirigenti rosanero. Un vero e proprio mandato sindacale servito a tranquillizzare chi sta aspettando soltanto una chiamata per sentirsi giocatore del Palermo.