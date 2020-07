L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul piano dei rinnovi del Palermo. Lancini, Crivelli e Martinelli dovrebbero legarsi al Palermo per un triennio, Pelagotti per quattro, mentre Accardi, Martin e Santana dovrebbero firmare solamente per un altro anno. Per il capitano si aprono due scenari futuri: ruolo da team manager o da allenatore delle giovanili. Anche il centrocampista francese spera di poter iniziare la carriera da allenatore dal vivaio rosanero, a meno che nel frattempo non abbia deciso di prolungare la sua carriera. Floriano aveva raggiunto un’intesa per due anni. Dovrebbe essere triennale anche il contratto per Doda.