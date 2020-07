L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul bando per l’acquisizione del Catania. La cordata di Pagliara e Pellegrino è pronta ad entrare in scena. Per altri eventuali compratori ci sarà tempo per manifestarsi fino al 22 luglio (fino alle 12). Il giorno dopo, 23 luglio alle 11 in punto, nelle aule del Tribunale etneo si procederà allo svolgimento del procedimento competitivo. La base d’asta è di un milione e 304 mila euro. In presenza di due o più concorrenti ogni offerta minima di rilancio non dovrà essere inferiore a 25 mila euro.