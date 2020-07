Dopo l’ennesima sconfitta, questa volta nel derby campano, è scoppiata la contestazione totale dei tifosi della Juve Stabia nei confronti del tecnico Caserta. Sulla pagina Facebook della società campana, diversi tifosi si sono scagliati sull’allenatore calabrese, spingendolo “ad andarsene a Palermo” e incitando la società, che al momento resta in silenzio stampa, al cambio in panchina. In basso e in foto alcune reazioni social.