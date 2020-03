L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” ha analizzato le parole rilasciate in conferenza stampa da Rosario Pergolizzi, il quale ha spiegato che:; «È normale che ci si aspetti più personalità dal Palermo, ma nella gestione e nella lettura della gara – spiega Pergolizzi-. L’allenatore può indovinare o sbagliare la formazione e i cambi, ma nella partita non può fare nulla. È la squadra che deve avere la personalità e la lettura della partita. Se c’è da ripartire, se c’è da fare fallo o se c’è da mettersi davanti alla palla. Ci si aspetta che per i più grandi queste siano cose matematiche». Contro il Nola Pergolizzi ripartirà da alcune certezze, tra questi il rientro di Ricciardo. «Credo che le certezze siano fondamentali, a 9 giornate dalla fine è normale che bisogna essere convinti —continua il tecnico-. Poi, partita dopo partita, se c’è da fare qualche cambiamento è giusto farlo. Le certezze non vanno mai mollate, soprattutto quello che abbiamo fatto finora non può essere abbandonato. Questa squadra, nella partita, ha sempre cambiato. Andiamo sulle certezze. Ci sono episodi, si cambia anche durante la gara e può essere un obiettivo fare un modulo, ma questa squadra ha la bravura e le potenzialità per saper cambiare e adattarsi».