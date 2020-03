L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” analizza quello che è l’avversario odierno del Palermo e mette in guardia i rosanero. Attacco rinnovato e tanta voglia di fare bene. Ecco quello di cui dovrà avere paura il Palermo contro il Nola – scrive la rosea. Icampani, dopo un avvio un po’ stentato di 2020 hanno ingranato la marcia giusta. Non a caso, il Nola è la squadra che nel girone di ritorno ha fatto più punti (16) dopo il Palermo (19). Dopo le prime due partite dell’anno, infatti, ha collezionato ben 5 vittorie e in mezzo c’è stata la sconfitta con l’Fc Messina, altra squadra in forma in questo 2020.