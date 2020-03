Palermo-Nola è una sfida nella sfida, con il Savoia sullo sfondo. Infatti, la squadra rosa dovrà fare particolarmente attenzione ai bruniani, identificabili come “Cavallo di Troia” del Savoia, a causa di tanti intrecci. Il trequartista Poziello sarà fortemente motivato: farà di tutto per segnare e aiutare la sua squadra, ma anche il fratello Ciro, capitano del Savoia. Inoltre, il tecnico Gianluca Esposito è stato un pilastro oplontino negli ultimi anni, così come il capitano Antonio Guarro, torrese doc che fa il tifo per il club di Mazzamauro.