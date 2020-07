Il Palermo sta cominciando a costruire la squadra per la prossima stagione, l’obiettivo da centrare sarà la promozione in Serie B, per farlo i rosa si affideranno a 9 giocatori della vecchia guardia. Infatti secondo quanto riporta l’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport”, il Palermo entro lunedì riconfermerà Pelagotti, Lancini, Crivello, Accardi, Martinelli, Martin, Floriano, Santana e Doda.

Tecnicamente, pero, l’operazione rinnovi sarà costituita da due passaggi: quello che dovrà avvenire entro lunedì consisterà in un prolungamento del vincolo alla società dei calciatori che così proseguiranno il loro rapporto con il club, il secondo avverrà con il contratto da professionista con decorrenza dal primo settembre, cioè dalla apertura del mercato.

Il contratto verrà formalizzato in presenza nel secondo step. Alcuni contratti saranno pluriennali, infatti sembra che Doda, Crivello, Lancini e Martinelli si legheranno al Palermo per i prossimi 3 anni, Pelagotti per 4, mentre Accardi , Santana e Martin prolungheranno il contratto di un solo anno. Gli ultimi due potrebbero avere un accordo anche per allenare le giovanili rosa a fine carriera. Questa sarà la base da cui partirà il Palermo, a questi si aggiungeranno gli under della scorsa stagione, grandi protagonisti della promozione del Palermo. Infatti il duo formato da Sagramola e Castagnini sta cercando di concludere le operazioni che riguardano Peretti, Fallani, Kraja, Langella e Silipo, che dovrebbero tornare a Palermo dalle rispettive società di appartenenza. A questi si aggiungerà anche Lucca che deve ancora trovare l’accordo con il Palermo.