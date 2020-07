L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si è soffermata sulle parole dell’arcivescono Lorefice, quest’ultimo intervenuto in merito alla tragedia accaduta ieri a Palermo.

«È l’amore il vaccino che ci libererà dalla pandemia che attenta ai

nostri cuori».

Monsignor Corrado Lorefice. Monsignor Lorefice appare scosso per le notizie dei morti a causa degli allagamenti in città. Apprendiamo proprio in questo momento che il nubifragio ha avuto delle vittime. Comprendiamo bene tutti che già la situazione della pandemia ci aveva chiesto di celebrare questa nostra festa così tanto sentita con mesta voce, a maggior ragione dopo questa notizia vogliamo stringerci alla città intera, ai familiari delle vittime, alle vittime stesse. Forse non ci aspettavamo che durante la celebrazione dovesse giungere una tale notizia che appesantisce il cuore, ma giunge nel momento in cui come comunità cristiana ci siamo riuniti per celebrare il Vittorioso sulla morte».