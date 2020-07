Il Palermo è ancora alle prese con la convenzione del Renzo Barbera, ancora non c’è l’accordo per poter utilizzare l’impianto di Viale del Fante per la prossima stagione. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione in casa rosanero, dove Sagramola sta cercando in tutti i modi di trovare l’accordo con il Comune e di far scendere il prezzo per l’utilizzo dello stadio. Un modo potrebbe essere la sponsorizzazione sulle maglie da parte del Comune, per lo sponsor il presidente Mirri chiede circa 200mila euro, che potrebbero far abbassare la cifra chiesta per la convenzione. Al momento la cifra sembra troppo alta da Palazzo delle Aquile, ma le due parti continuano a lavorare per trovare un accordo. Sagramola e l’assessore hanno ribadito la possibilità di affidare al club le manutenzioni straordinarie, senza dimenticare parte dei soldi del fondo da 300 milioni che la Regione destinerà ai Comuni sugli impianti sportivi.