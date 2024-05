Gazzetta dello Sport: “Palermo, in arrivo il nuovo allenatore e il nuovo ds”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’imminente rivoluzione in casa Palermo dopo la stagione deludente conclusasi con l’eliminazione dai playoff contro il Venezia. La rosea si sofferma su quelle che saranno le prime novità.

A cominciare dalla panchina, sulla quale non siederà Mignani, nonostante l’altro anno di contatto. Il club, già da tempo. ha iniziato a sondare il terreno degli allenatori con il nome di Paolo Zanetti in posizione predominante. I contatti con l’ex tecnico dell’Empoli, nell’ultimo periodo, si sono intensificati a tal punto da far pensare che la situazione abbia preso una certa direzione. Non sono, tuttavia, da escludere altre strade, come quella che porta ad Alessio Dionisi, una pista che ha preso quota e che ha una sua va- lenza anche per le referenze in possesso a Manchester

La rifondazione in casa Palermo investirà anche la figura del direttore sportivo: Leandro Rinaudo è in scadenza di contratto e non sembra ci siano i presupposti per un rinnovo. Tra i nomi vagliati, in questo momento, ci sono quelli di Aleksandar Kolarov, un profilo molto vicino al City Group, e di Mauro Meluso che dirà addio al Napoli e potrebbe diventare un obiettivo del Palermo per la prossima stagione.